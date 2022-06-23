Altının kilogramı 1 milyon 24 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 28 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 24 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 455 milyon 489 bin 490,57 lira, işlem miktarı ise 2.410,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 470 milyon 132 bin 368,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: