Altının kilogram fiyatında artış

Altın piyasasında, en düşük 778 bin 850 lira, en yüksek ise 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 786 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 681 milyon 741 bin 26,57 lira, işlem miktarı ise 866,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 684 milyon 50 bin 54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: