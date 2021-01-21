  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogram fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:28:00 -
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 444 bin 170 lirayı, en yüksek ise 446 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 444 bin 170 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 318 milyon 298 bin 186,68 lira, işlem miktarı ise 2.984,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 milyon 237 bin 249,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın
Dünya

Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulundu.
Hiç kimsenin giremediği yerlere girdi... Hapis cezası alan HDP'li başkan hakkında inanılmaz gerçek
Siyaset

Hiç kimsenin giremediği yerlere girdi... Hapis cezası alan HDP'li başkan hakkında inanılmaz gerçek

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den aday olup Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde belediye başkanı seçilen Rojda Nazlier'in, PKK'nın en ço..
Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...
Ekonomi

Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...

Türkiye Varlık Fonu stratejik hamlelere devam ediyor. Rusya ile 8,1 milyar liralık ortak fonda sözleşmeler tamamlanırken, Ceyhan petrokimya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay