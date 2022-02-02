Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 776 bin lira, en yüksek 782 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalarak 776 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 303 milyon 753 bin 612,61 lira, işlem miktarı ise 391,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 303 milyon 753 bin 612,61 lira düzeyinde gerçekleşti.