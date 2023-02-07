Altının kilogram fiyatı, altın fiyatları: Çin altın rezervinde birinci! Gram altın neden çöktü? Uzmanlar cevap verdi

Altın rezervinde ilk sıra son 17 yılda olduğu gibi yine Çin'e ait. Çin'in elindeki altın rezervlerinin büyüklüğü 3.31 trilyon dolar. Bunu 1.27 trilyon dolarla Japonya ve 924 milyar dolarla İsviçre takip ediyor. Rusya'nın elindeki altın rezervinin büyüklüğü ise 582 milyar dolar. Dördüncü sıradaki Rusya'nın ardından beşinci sıra 563 milyar dolarlık rezervle Hindistan'ın. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Suudi Arabistan, Hong Kong, Güney Kore, Singapur ve Brezilya. Almanya, Hollanda, İsveç, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ise altın rezervi büyüklüğünde ilk onun dışında yer aldı.

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“Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket daha sınırlı”

Spot altın, bir önceki seansta 6 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra %0,4 artışla 1.874,52 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de %0,4 artışla 1.886,30 dolardan işlem gördü. IG’de piyasa analisti Yeap Jun Rong, şu değerlendirmeyi yapıyor:

Dolarda ve getirilerde bir başka yükseliş turuna rağmen, altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket daha sınırlı. Bu da son satışların ardından bazı istikrar çabalarına işaret ediyor. Fed’in para politikalarına yön vermek için verilere dayalı bir duruş benimsemesiyle, politika yapıcıların son ekonomik verilere karşı şahin bir tepki verme riskleri masada.

Uzmanlar altındaki gerilemenin tarım dışı istihdam verileri nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Peki şimdi ne olacak? Altın yükselecek mi?

“Traderlar altına güvenli bir liman varlığı olarak bakacak”

Dolar endeksi Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,1 geriledi. kriptokoin'in aktardığı haberde: Daha zayıf bir dolar, dolar fiyatlı altını diğer para birimlerini tutan alıcılar için daha cazip hale getiriyor. Fed fonları vadeli işlem traderları, ABD’de beklenenden daha güçlü bir istihdam raporunun ABD merkez bankasının faiz oranlarını muhtemelen daha uzun süre daha yüksek tutacağına dair endişelere yol açmasının ardından oranların Mayıs ayında %5’in üzerine çıktığını görüyor.

Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işgücü piyasasının gücü göz önüne alındığında, enflasyonun önemli ölçüde düşmesi ve ekonominin güçlü kalmasıyla ABD’de bir resesyondan kaçınmanın bir yolunu gördüğünü söyledi. Altın fiyatları, Ocak ayında daha yavaş Fed faiz artırımları umuduyla ons başına 1.900 dolar eşiğinin üzerine fırlamıştı, ancak fiyatlar o zamandan beri geriledi. Chicago’daki Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, şu yorumu yapıyor:

“Sarı metal yaralarını sarıyor”

Analistler, bir yavaşlamayla ilgili endişelerin devam ettiğini ve altına olan talebin bu yıl sağlam bir zeminde kalmasının muhtemel olduğunu söylüyor. OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, geçen haftanın sonuna doğru zirvelerinden neredeyse %5 düştükten sonra altının ‘yaralarını sardığını’ kaydediyor. Analist bir piyasa güncellemesinde, şu huşuların altını çiziyor:

Altın zaten aşırı alımlı görünüyordu ve en son yükselişinde ivme kazanmak için mücadele ediyordu. Bu nedenle potansiyel olarak bir düzeltme için hazırlandı. Ancak ABD istihdam verileri kesinlikle işi bitirdi.

“Bu durum altın yatırımcılarının korktuğu şoka yol açtı”

Kinesis Money piyasa analisti Rupert Rowling, değerli metal fiyatlarının 1.900 doların üzerine çıktığını ve Federal Reserve’in ısrarlı yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz artırımı politikasını yakında sona erdirmesi beklentisiyle Ocak ayının büyük bölümünde orada kaldığını söylüyor. Ancak Rowling, işlerin tersine döndüğünü şu ifadelerle belirtiyor:

Muazzam pozitif istihdam rakamları, dünyanın en büyük ekonomisinin güçlü durumu Fed’e bir resesyonu tetikleme korkusu olmadan faiz artırım politikasını sürdürmesi için çok daha fazla alan sağladığından, altın yatırımcılarının korktuğu şoku sağladı. Artık daha fazla artırım olasılığıyla, altın verim eksikliği nedeniyle zarar gördü. Ayrıca, faiz oranlarının yükseldiği zamanlarda onu daha az çekici hale getirdi.

Altın, 1.875 dolar civarında barikatlarla karşılaşıyor

Teknik analist Sagar Dua, altının teknik görünümünü şu şekilde ele alıyor. Altın fiyatı, Asya seansında 1.875,00 dolarlık kritik direncin üzerinde toparlanma yönünde baskılarla karşı karşıya. Değerli metal, ABD Dolar Endeksi’nin (DXY) 103,10 yakınlarına düzeltme yaptıktan sonra toparlanma girişiminde bulunmasıyla satış ilgisi hissetti. Yatırımcılar yeni bir ivme için Federal Reserve başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını beklerken, Dolar Endeksi’nin altüst edici bir performans göstermesi bekleniyor.

Altın fiyatı, iki saatlik ölçekte aylık en düşük seviyesi olan 1.860,00 doları yeniledikten sonra bir tampon belirledi. Kıymetli metal, Genişleyen Üçgen grafik modelinin bir dökümünü sağladıktan sonra dikey bir düşüş gösterdi. Genellikle, tek taraflı bir dikey düşüş, daha fazla rehberlik için kademeli olarak 20 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamaya geri döner ve bu, yazının yazıldığı sırada 1.877,25 dolar civarında. Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14), 20.00-40.00 düşüş aralığında salınıyor ve hala düşüş eğilimini destekliyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 145 bin liraya yükseldi.

Altının gram fiyatı, 1.134 lira

Çeyrek altın 1.890 lira

Cumhuriyet altını 7.536 lira

Altının ons fiyatı 1.874 dolardan işlem görüyor.