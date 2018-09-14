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Altının gramı 234 lira seviyelerinde seyrediyor

Altının gram ücreti haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 234 lira seviyelerinde dengelendi.

14 Eylül 2018 Cuma 10:10
Altının gramı 234 lira seviyelerinde seyrediyor

Dün dolar kurundaki düşüşlere paralel 233 liraya test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,5 değer kaybıyla 235 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 234 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını da 1.579 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.205,32 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta 250 lira seviyesini test eden altının gram fiyatının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası düşüşe geçtiğini söyledi.

TCMB'nin politika faizini 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükselttiğini anımsatan Memiş, "TCMB'nin, piyasaların beklentisi üzerinde faiz artırımı yaparak piyasaları şaşırttığını söyleyebiliriz. TCMB, bu kararı ile bağımsızlığını bir kez daha ispatlamış oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararından önce böyle bir karar almasını olumlu yönde tedbir olduğunu, enflasyon ile mücadelede önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içi piyasalarda döviz kurlarında yaşanan sert düşüşlerin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, teknik açıdan gram altında 230 liranın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:10
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