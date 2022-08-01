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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 17:58:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 13 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 952 milyon 697 bin 831,61 lira, işlem miktarı ise 2.914,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 19 milyon 912 bin 882,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

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