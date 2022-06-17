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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 17:13:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 20 bin lira, en yüksek 1 milyon 34 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 20 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 108 milyon 117 bin 312,80 lira, işlem miktarı ise 1.082,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 240 milyon 884 bin 915,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

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