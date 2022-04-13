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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:20:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 927 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 921 bin 180 lira, en yüksek 928 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 927 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 360 milyon 469 bin 211,66 lira, işlem miktarı ise 389,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 385 milyon 302 bin 405,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

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