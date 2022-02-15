Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 815 bin 415 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 813 bin lira, en yüksek 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 815 bin 415 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 530 bin 947,64 lira, işlem miktarı ise 626,37 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 553 milyon 801 bin 498,94 lira düzeyinde gerçekleşti.