Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 792 bin lira, en yüksek ise 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 797 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 247 milyon 228 bin 927,21 lira, işlem miktarı ise 1.580,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 318 milyon 638 bin 390,30 lira düzeyinde gerçekleşti.