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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:50:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 950 lirayı, en yüksek ise 487 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 487 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 94 bin 583,02 lira, işlem miktarı ise 655,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 319 milyon 439 bin 785,40 oldu.

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