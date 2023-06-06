Altının fiyatı düştü

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 340 bin lira, en yüksek 1 milyon 425 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 872 milyon 676 bin 637,20 lira, işlem miktarı ise 2.870,51 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 978 milyon 383 bin 956,55 lira düzeyinde gerçekleşti.