Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 70 bin 670 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 70 bin 670 lira, en yüksek 1 milyon 86 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 70 bin 670 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 420 milyon 136 bin 826,54 lira, işlem miktarı ise 2.245,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 436 milyon 501 bin 517,86 lira düzeyinde gerçekleşti.