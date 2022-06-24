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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin 400 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 17:21:00 - 2022-06-25 09:38:58
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin 400 liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 18 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 20 bin 400 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 976 milyon 702 bin 49,92 lira, işlem miktarı ise 960,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 60 milyon 309 bin 313,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Yorumlar

Betül

Ne zaman David Rothschild ve sülalesi öldü o zaman altın fiyatları düşer. Haşmetmaplarının belirlediği fiyatlardan bana ne.
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