Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin 400 liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 18 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 20 bin 400 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 976 milyon 702 bin 49,92 lira, işlem miktarı ise 960,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 60 milyon 309 bin 313,57 lira düzeyinde gerçekleşti.