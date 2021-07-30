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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 493 bin 650 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:38:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 650 lirayı, en yüksek ise 499 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 493 bin 650 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 519 milyon 659 bin 318,41 lira, işlem miktarı ise 1.041,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 567 milyon 1.207,22 lira oldu.

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