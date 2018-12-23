Altını tespit edip halka açacak

Turizm ve kıymetli madenler alanında faaliyet gösteren Niziplioğlu Holding, maden aramaya yöneldi. Holding bünyesinde kurulan Nimaş AŞ; altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yapacak. Ekonomik değeri resmi raporlara ortaya konulan madenler şirketin Borsa İstanbul (BİST) üyeliği ile halka açılacak. Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, Nimaş AŞ’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, “Çalışmalarımızı 6 ay ya da bir sene içinde tamamlayacağız” dedi. Niziplioğlu, yürüttükleri çalışmalarda şeffaflığın büyük önem taşıyacağını vurgulayarak, “Halka arzdan sonra sahalarımızı açıklayacağız. Yatırımcılarımız her şeyi anlık olarak takip edebilecek” şeklinde konuştu.