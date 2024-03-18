  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mahmud Abbas: Önceliğimiz Refah'ın istila edilmesini engellemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi

Türk futbolunun kara günü! Trabzon'da maç sonu taraftarlar sahaya girdi! Futbolculara saldırdılar

TİP, Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti! 'Çeşitli iddialar tarafımıza ulaştı'

Bayraktar AKINCI süpersonik füzeyi ateşledi! Çok az ülke bunu yapabiliyor

İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'

Gözler Ali Sirmen'in yakınlarında! Şimdi bu da mı camiden gönderilecek?

Mitingdeki skandal görüntü affedilmedi! Gözaltına alındılar

Putin intikam yemini etti! 'Cezasız kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin niye KAAN'ı hedef aldığı Anka'dan rahatsız olduğu ortaya çıkıyor
Ekonomi Altını olanlara müjde!
Ekonomi

Altını olanlara müjde!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 09:40:00 -
Altını olanlara müjde!

Altını olanlar haftanın ilk gününe güzel uyandı. Altın fiyatları yükselişe geçti. İşte 18 Mart 2024 Pazartesi altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altını olanlar haftanın ilk gününe güzel uyandı. Altın fiyatları yükselişe geçti. İşte 18 Mart 2024 Pazartesi altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 230 liraya yükseldi.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi gününe 2 bin 230 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 645 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.229,15
Satış: 2.230,01

ONS ALTIN FİYATI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alış: 2.155,44
Satış: 2.156,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.566,64
Satış: 3.645,17

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.266,57
Satış: 14.536,11

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.110,99
Satış: 7.290,35

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.266,57
Satış: 14.536,11

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16.070,57
Satış: 16.476,31

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.304,42
Satış: 1.720,56

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.215,19
Satış: 2.339,66

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23