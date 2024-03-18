Altını olanlara müjde!
Altını olanlar haftanın ilk gününe güzel uyandı. Altın fiyatları yükselişe geçti. İşte 18 Mart 2024 Pazartesi altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altını olanlar haftanın ilk gününe güzel uyandı. Altın fiyatları yükselişe geçti. İşte 18 Mart 2024 Pazartesi altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 230 liraya yükseldi.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi gününe 2 bin 230 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 645 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.229,15
Satış: 2.230,01
ONS ALTIN FİYATI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Alış: 2.155,44
Satış: 2.156,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.566,64
Satış: 3.645,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.266,57
Satış: 14.536,11
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.110,99
Satış: 7.290,35
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.266,57
Satış: 14.536,11
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.070,57
Satış: 16.476,31
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.304,42
Satış: 1.720,56
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.215,19
Satış: 2.339,66