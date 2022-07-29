Altını olanlar veya alacaklar dikkat! İslam Memiş son kez uyardı: Ağustos ayında...

Ekonomist İslam Memiş gram altın, dolar, gümüş ve kripto paralar için uyardı.

FOX TV’de Ekonomi Arası programında açıklama yapan Memiş, gram altın, dolar ve gümüş açıklama yaptı. Memiş, “Gümüş ve altın fiyatları yatırımcısı şunu çok iyi görüyor. Son bir yılda ciddi baskı altındaydı. Bu kadar risk varken, resesyon riski varken, baskı altında olması, fiyatların düşük olduğu biliniyor. FED’in beklentisi fiyatlanmıştı. Ons altın dün 1760 devamında 1780, aslında hedef 1800 dolar seviyesi. Yükselişler devam ederse ilerisine bakacağız. Bugün ABD’de açıklanacak büyüme rakamları önemli emtialar için” dedi.

Memiş, şöyle konuştu:

“Yıla 785 liradan başlayan gram altın bugün hem banka hem Kapalı Çarşı’da 1015 lira seviyesinde. Yani 7 ayda gram altın yatırımcısına 230 lira kazandırdı. Tabii ki 1200 ve 1450 öngörümü koruyorum, kamuoyu ile paylaşıyorum.

Dolardan destek görüyor, dolar gram altını desteklemeye devam ediyor. Yatırımcısı gram altını takip etmek için doları takip etmeli. 1020 lira direnç seviyesi var yukarıda. Ağustos gram altında alım için son fırsat. Makas aralığına dikkat etmek gerekiyor. Gerçek değeri gram altının 1015 lira seviyesi. 1015’i baz almalılar. 1000’in altına sarkmalar son bir şans olarak ön planda duruyor.

Gümüş altına kıyasla daha ucuz kaldı. Ons bazında 40 dolar, gram tarafında 20 lira beklediğim hedef seviyeler. Burada hızlı ataklar gerçekleşebilir. Yıl sonuna kadar gümüş ciddi sürprizler de yapabilir. Elinde dolar, döviz varsa, ons bazında gümüşün dip seviyelerde olduğunu gözlemliyorum. Bundan sonraki süreçlerde gümüş performansının altına kıyasla daha iyi olacağını düşünüyorum.