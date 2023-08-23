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Yaşam Altını olanlar! TESK'den mesaj geldi, uyardı! O oyun: Altında sahtecilik nedeniyle altın alırken bunlara bir bakıverin
Yaşam

Altını olanlar! TESK'den mesaj geldi, uyardı! O oyun: Altında sahtecilik nedeniyle altın alırken bunlara bir bakıverin

Yeniakit Publisher
2023-08-23 11:33:00 - 2023-08-23 11:35:10
Altını olanlar! TESK'den mesaj geldi, uyardı! O oyun: Altında sahtecilik nedeniyle altın alırken bunlara bir bakıverin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken çok ama çok önemeli açıklamalarda bulundu! altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat edilerek alınması gerektiğini açıkladı. Türkiye'de ve dünyada internet satışı çoğaldı! Bunlar çok önemli bu nedenle özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine karşı önlem alınması gerektiği iddia edildi. Altın alırken bunlara bakın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.

Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.

"EN ÇOK SAHTECİLİK SARRAFİYE VE ZİNCİR TAKIDA"

Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."
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