Mert Hakan’dan şaşırtan çıkış! 1907 TL'ye oynarım

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Ali Koç döneminden bir yöneticiyle görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcunun görüşmede Fenerbahçe’ye bağlılığını vurguladığı öne sürüldü.

“BİR YIL ÜCRETSİZ OYNAMAK İSTİYORUM”

Haberde, Mert Hakan’ın sarı-lacivertli kulüp için oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, “Ben Fenerbahçe’de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum” dediği iddia edildi.

“1907 TL’YE HAZIRIM”

Mert Hakan Yandaş’ın ayrıca başkan adaylarına yönelik, “1907 TL’ye bir sezon oynamaya hazırım” mesajını verdiği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

KARAR SEÇİM SONRASI VERİLECEK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş’ın geleceği seçim sonrası netleşecek. Yeni yönetimin deneyimli futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.