  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin emiri, tüm belge ve yazışmaları inkar etti ve gürledi: Hodri meydan; biz buradayız ve dimdik ayaktayız! Türkiye-Kazakistan ilişkileri Stratejik uyumdan çok boyutlu işbirliğine Küresel zulme karşı 3 dilde çözüm raporu! İstanbul İmam Hatip Liseleri Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı Bakan Gürlek’ten net mesaj: Ucu nereye giderse gitsin demir yumruğu indiriyoruz! Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi ABD'den Raul Castro hamlesi: 30 yıllık uçak düşürme olayı için iddianame hazırlığı Çiftçiler traktörleriyle katıldı: Avrupa’da eylem, Kocaeli’nde şenlik var CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? "Vurgun yaparken yüzleri kızarmıyor, bari bu açıklamayı yaparken biraz utansınlar" ‘Utanmaktan yorulduk’ dedi ve sordu: Özgür Özel istifa etmek için daha neyin olmasını bekliyor? Destici: Ahmet Türk’ün niyeti halis değil
Spor Mert Hakan’dan şaşırtan çıkış! 1907 TL'ye oynarım
Spor

Mert Hakan’dan şaşırtan çıkış! 1907 TL'ye oynarım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mert Hakan’dan şaşırtan çıkış! 1907 TL'ye oynarım

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mert Hakan Yandaş’ın, Fenerbahçe’de 1 sezon daha 1.907 TL maaşla oynamak istediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, “Borcumu ödemek istiyorum” dediği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Ali Koç döneminden bir yöneticiyle görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcunun görüşmede Fenerbahçe’ye bağlılığını vurguladığı öne sürüldü.

 

“BİR YIL ÜCRETSİZ OYNAMAK İSTİYORUM”

Haberde, Mert Hakan’ın sarı-lacivertli kulüp için oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, “Ben Fenerbahçe’de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum” dediği iddia edildi.

 

“1907 TL’YE HAZIRIM”

Mert Hakan Yandaş’ın ayrıca başkan adaylarına yönelik, “1907 TL’ye bir sezon oynamaya hazırım” mesajını verdiği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

KARAR SEÇİM SONRASI VERİLECEK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş’ın geleceği seçim sonrası netleşecek. Yeni yönetimin deneyimli futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ağır ceza!
Fenerbahçe'ye UEFA'dan ağır ceza!

Spor

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ağır ceza!

Tarihi günlerden biri yaşanacak Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi
Tarihi günlerden biri yaşanacak Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Spor

Tarihi günlerden biri yaşanacak Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23