Karadeniz’de çay mesaisi başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de hava şartları dolayısıyla bu sene kampanyanın açılış tarihinin bir hafta ertelendiğini ifade etti. Alim, yılda ortalama 1 milyon 350 bin ton ile 1 milyon 450 bin ton arasında yaş çay hasat edildiğini, çayın yaklaşık 100 bin tonunun Trabzon'da toplandığını belirtti.