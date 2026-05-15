Gündem
Dijital tehlikeye karşı "Temiz Ekran" çağrısı

Edirne’de dijital içeriklerin çocuk ve gençler üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, zararlı yayınlara karşı toplumsal bilinç çağrısı yapıldı.

Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan "Temiz Ekran Hareketi" kapsamında Edirne'de Eski Camii önünde basın açıklaması düzenlendi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Lokman Kızılyar, artık tehlikenin ekranlar üzerinden geldiğini belirterek, "Hedefte; çocuklarımız, zihinlerimiz, değerlerimiz ve geleceğimiz var. Ekranlar üzerinden evlerimizin içine taşınan kültürel yozlaşma saldırılarıyla; aile yapısı zayıflatılmakta, çocuklarımızın zihinleri ve kalpleri olumsuz etkilenmekte, toplumsal değerler ayaklar altına alınmakta, şiddet ve bağımlılıklar normalleştirilmekte, mahremiyet sistematik biçimde aşındırılmaktadır.

Bu mesele; yalnızca bir yayın politikası meselesi değildir, basit bir reyting yarışı da değildir. Bu mesele toplumsal yapının korunması ve nesillerin kaybedilmesi meselesidir. Bu mesele milli güvenlik meselesidir" dedi.
Açıklamasında, özellikle çocukların ve gençlerin dijital içeriklerden yoğun şekilde etkilendiği belirtilerek, şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren yayınlara karşı toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.
Kızılyar, ayrıca, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, oyuncular, yapımcılar, senaristler ve kanaat önderlerinin 'Temiz Ekran Hareketi Manifestosu'nu paylaşacağını belirterek vatandaşlara kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.

