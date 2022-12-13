Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Ramazan Kurtoğlu altın için açık açık tarih verdi

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altının gelecekteki en büyük yatırım aracı olacağını söyleyen Kurtoğlu, her yatırımcının sepetinde mutlaka altına yer vermesi gerektiğini söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Altın sadece servet değildir. Sepetinizde mutlaka altın olmalıdır. Altın hesabı mı, fiziki mi?' diye soruyorlar. Bankalar için bir düğmeye basarlar ve bir anda her şey yok olur. Bir yakınım sanal altınları fiziki altına çevirmek istedi. Bu işlemi banka tarafından bir haftada sonuçlandırıldı. Sanal altın sistemin en zayıf halkasıdır. Fatma teyzem için yatırım aracı fiziki altındır. 2023-2030 yılları altının altın çağı olacak" dedi.