Altını olanlar dikkat! Uzman isim fiyatlara patladı: Satın satmayın beni ilgilendirmez ama...

Altın fiyatları yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

Normal seyirde uzun süredir devam eden ve 490'ın üzerine çıkamayan altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı uyarılar geldi.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altındaki son gidişata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altın yükselen kanal içinde ve günlükte hareketli ortalamanın üzerinde kaldı. Şimdi 8 saatlikte tekrar görünümün pozitife döndüğünü görüyoruz. SAT konumuna geçmedi toparladı. Gram altın henüz yükselen trende geri dönmedi ancak epey yaklaştı diyebilirim" yorumunu yaptı.

Ekonomist Rıdvan Baştürk ise, "Ons altın... Cuma'dan bu yana 50 dolar düştü. Fakat 1775 desteğinde bir kırılma yok. 1775 kırılmadan baskı artmaz. Yukarı tepkiler normaldir. 1830/1844 bölgesi direnç olarak izlenmelidir" dedi.

Uzman isim 'fırsat kaçtı' dedi

Genelde sosyal medya hesabından altın fiyatlarına sitem eden Rıdvan Baştürk bir takipçisinden gelen "Hocam gramda yön aşağı mı?" sorusunu ise "Gramda yön yok" yanıtını verdi. Baştürk bir diğer takipçisinden gelen 'Satalım mı yani?' sorusuna ise "Satın satmayın beni ilgilendirmez o konu. Aylardır gram altında olanlara fırsatların kaçtığını söylüyorum. Hala kaçıyor." cevabını verdi.