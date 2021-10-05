Altını olanlar dikkat! Tarih verildi: Bu olursa 530 liraya yükselecek

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gram altın fiyatları son 82 günün en yüksek seviyesini test etmesine rağmen, yükseliş hız kazanmadı. Altın yatırımcıları yılın son aylarına girilirken, "Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Gram altın için tüm gözler ons tarafında olacak. Gram altın an itibarıyla 500 lira civarlarında seyrediyor. Ons altın ise 1756 dolar civarlarında! Uzmanlar ise cuma gününe kilitlendi. Cuma günü gram altında 500 liranın üstündeki kapanışlar sonrası altın fiyatlarının 530 liralara gelmesi bekleniyor.

Hem ons hem de dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 2021 yılına 454 liradan giriş yaparken, 19 Şubat tarihinde 394 liraya gerileyerek yatırımcısına alım fırsatı verdi. Bu noktadan sonra yönünü yukarı kıran gram altın fiyatları, dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle 100 liranın üzerinde prim yaptı.

2021 yılının dibi olan 394 lira ve mevcut 500 lira seviyesi dikkate alındığında gram altın yatırımcısı yaklaşık 8 ayda yüzde 25'in üzerinde getiri sağladı. Yılbaşındaki veriler dikkate alındığında ise gram altın tarafında kazanç yüzde 10'u aştı.

ONS freni ile durdu

Gram altın fiyatları, ons ve dolar/TL'deki dalgalanmalar ile yön bulduğundan iki taraftaki gelişmeler rotayı belirliyor. Gram altın son dönemde dolar kuru tarafından destek bularak 500 lira psikolojik bandının üzerinde tutunma mücadelesi verirken, ons tarafındaki zayıf seyir ile baskılanıyor.

Herkes FED'e kilitlendi

Gram altın fiyatlarındaki seyir için büyük önem arz eden ons, yaklaşık 3 aydır 1720-1830 dolar bandında hareket etti. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan onsun yükselişini güçlendirememesinin ana nedeni olarak, Fed'in genişlemeci para politikalarından dönüş için verdiği sinyaller görülüyor.

2021 yılında kaybettirdi

2021 yılına 1900 dolar bandında giriş yapan ons altın, yılın ilk haftasında 1959 dolar seviyesini gördü. Bu seviye aynı zamanda 2021 yılının zirvesi olarak dikkat çekti. Bu noktadan sonra zayıflama gösteren ons, 9 Ağustos tarihinde sert dalgalanma sonucu 1652 doları görerek dip yaptı.

Son günlerde 1750 dolar bandında hareket eden ons altında bu seviye dikkate alındığında yılbaşından beri kayıp yüzde 8'in üzerinde yer aldı.