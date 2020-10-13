Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

BlackRock Küresel Tahsis Fonu portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklama yaptı. Koesterich, altının piyasa riskine değil düşük faiz oranlarına karşı bir koruma sağladığını belirtti.

Son birkaç ayda altın piyasasının, düşen faiz oranlarına karşı bir korumaya dönüştüğü belirtildi. Dünyanın en büyük varlık fonu yöneticisine göre altın, daha güvenli bir liman durumuna geldi.

Portföy yöneticisi Koesterich, farklı ekonomik ortamlarda, altının çok farklı davranabileceğini bildirdi.

Daha yüksek altın fiyatları beklentisi

Koesterich, düşük faizli bir ortamda daha yüksek altın fiyatları potansiyelini görmeye devam ettiğini söyledi. Fakat, yatırımcıların güvenli bir liman varlığı olarak altını aydınlatmak isteyebileceklerini de ifade etti.

"Yatırımcıların şimdilik elinde tutmaları gerekiyor"

Kriptokoin'in haberine göre; Koesterich,“Daha önce vurguladığım gibi, altın en iyi performansı reel oranlar negatif olduğunda ve kayıp gelirdeki fırsat maliyeti düşük olduğunda gösterir. Fed’in tekrar tekrar vurguladığı gibi, bu muhtemelen bir süredir içinde bulunduğumuz ortam olacak. Tüm bunlar, yatırımcıların şimdilik elinde tutmaları, zayıflıkları eklemeleri ve en önemlisi, öz sermaye riskini azaltmaya yardımcı olacak diğer korumaları aramaları gerektiğini gösteriyor.”

Koesterich’in yorumları, mali teşvik tedbirlerine ilişkin değişen beklentiler sebebi ile altın fiyatının dalgalı bir seyir izlemesiyle geldi. Geçen hafta Başkan Donald Trump, seçim sonrasına kadar tüm teşvik müzakerelerini iptal ettiğini belirtmesi piyasaları ürküttü, fakat, desteğini 1.8 trilyon dolarlık bir yardım paketi arasında bıraktığı için bu duruş uzun sürmedi.

Teşvik anlaşmasının 3 Kasım seçimlerinden önce gelebileceği ümitleri, altın fiyatlarını ons başına 1.900 doların üzerine geri çekti. Aralık ayı altın vadeli işlemleri en son günde % 0.17 artış ile ons başına 1.929.40 dolardan işlem gördü.