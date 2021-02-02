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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Sert değişim
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Sert değişim

Dün büyük bir düşüş yaşayan gram altında bugün de düşüş devam ediyor. Son 6 ayın en düşük seviyesinde olan gram altın şu sıralar 422 lira seviyelerinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:07:00 - 2021-02-02 12:44:56
Altını olanlar dikkat! Sert değişim

Dün dolar kurunun son altı ayın en düşüğüne gerilemesine paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 429,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 422 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, cumhuriyet altını da 2.828 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Gümüş de etkileniyor

Analistler, altının ons fiyatında ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışıyla birlikte 1.840-1.860 dolar bandında yatay hareketlerin devam ettiğini belirterek, dün gümüşün ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatının bugün, gümüşün ons fiyatı ile birlikte gerilediğini ifade etti.Gümüşün ons fiyatı dün yüzde 6,5 değer kazanmasının ardından bugün yüzde 3,2 azalışla 27,9 dolardan işlem görüyor.

Ons altında 1880 dolar direnç konumunda 

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu politikaları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürebileceğini söyledi.Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ISM New York endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?

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Yorumlar

Ulvi

Dikkat edin enayi olmayın.Bunlar keriz silkeleme operasyonu.
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