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Yerel Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yerel

Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 09:33:00 -
Altını olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat (kesinti) oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat (kesinti) oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kritik tarih 28 Aralık

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.

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