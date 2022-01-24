Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu altın için şoke eden tahmini yaptı: Muhtemelen öpücük alacaklar

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, bankada altın hesabı olanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan Kurtoğlui kişisel Youtube kanalından yaptığı açıklamada fiziki altın alınması gerekitğini kaydetti.

İşte Kurtoğlu'nun açıklamaları:

Altın varlığı koruma sibobudur. Çin'in 35 bin ton altını var. Altın ve gümüşe yatırım yaparken bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Önümüzdeki 2023, 2030 yılları büyük önem taşıyor. ABD'de bütçe açığı devam ediyor ve halkın borç miktarı artıyor. Bu dönemlerde altın ve gümüşlere yatırım yapılmalıdır. Altın hesabı olarak değil. Yani buralarda altınınızı istediğiniz muhtemelen öpücük alacaksınız. Bu yüzden fiziki olarak altın alınmalıdır. 2023-2028 yılları arasında altının ons fiyatının 10 bin doları geçeceği belirtiliyor. Altın önümüzdeki kriz dönemlerin önemli yatırımı olacaktır. Altın hiçbir zaman değer kaybetmez. Bu kıymetli madeneler ilerleyen dönemde piyasada işleyen tek araç olacaktır.