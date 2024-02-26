Altını olanlar dikkat! Kötü haber geldi!

Geçen haftayı rekorlar serisi ile kapan altın fiyatları bu hafta ABD'den gelecek büyüme rakamları ile yeniden yön bulacak. Uzmanlar bu hafta gram altın fiyatında düşüş beklerken yatırımcıya da kritik uyarıda bulunuldu. İşte 26 Şubat 2024 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında iniş çıkışlı hareketler devam ederken yatırımcı yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu hafta altın fiyatını belirleyecek olan Çarşamba günü ABD büyüme verisi olacak. Gram altın haftaya rekor seviyede giriş yaptı. Kapalıçarşı'da 2 bin 149 liradan güne başlarken çeyrek altın ise 3 bin 541 liradan alıcı buluyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ons altın 2 bin 35 lira seviyesine kadar yükseldi ancak uzmanlar ons altın da bu hafta geri çekilme beklediklerini ve gram altında da 50 lira kadar ortalama düşüş olacağını ifade ederek altına yatırım yapmak isteyenlerin bu haftayı iyi değerlendirmesi gerektiği elinde altını olanın ise borcu yoksa düşüşlerde satmayı değil ilave yapması gerektiği uyarısında bulundu.

26 ŞUBAT 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.038,51

Gram altın satış: 2.038,82

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.454,00

Çeyrek altın satış: 3.503,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.919,00

Yarım altın satış: 7.069,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.816,00

Tam altın satış: 14.010,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.019,00

Cumhuriyet altını satış: 14.231,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.090,00

Ata altın satış: 14.307,00