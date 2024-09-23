Altını olanlar dikkat: İslam Memiş yatırımcıya seslendi!

Yatırımcının gözü kulağı, gram altındaki gelişmelerde. Peki gram altın sene sonunda kaç lirayı görecek? Gram altını satmak için zaman bu zaman mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yanıtladı!

İslam Memiş'in tv100'deki ilgili yazısı şöyle:

Geçen hafta finansal piyasalar oldukça yoğundu. Bu hafta ise sakin bir piyasa bizi bekliyor. Önemli bir veri akışı yok. Merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarını takip edeceğiz. Merkez bankalarının toplantı tutanaklarında faiz indirim sürecinin ip uçlarını arayacağız. Yatırım araçlarında geçen haftanın getirileri şöyleydi:

Cumhuriyet altını = 3,33

Çeyrek altın = 3,23

Emekli Fonları = 2,36

Bist100 = 2,22

24 ayar altın külçe = 1,92

Yatırım Fonları = 1,89

Avro/TL = 1,17

Dolar/TL = 0,56

Para piyasalarında enstrümanlarda takip edeceğim bant aralıkları şöyle:

Bist100 endeksi:

Haftayı 0,76 puanlık düşüşle 9 bin 900 puan seviyesinden tamamladı.

9 bin 800-10 bin 200 aralığını takip edeceğim.

Devamında 10 bin 380 puan seviyesi sürpriz değil.

Döviz kurları:

Dolar/TL 34,10 lira, avro/TL 38,10 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

EUR/USD paritesinin 1,1181’e yükselmesi, euronun bu hafta pozitif ayrışmasına neden oldu.

Döviz kurlarının TL tarafında pozitif beklentim devam ediyor ancak EUR/USD paritesinde kâr satışları beklenebilir.

EUR/USD paritesinde 1,1080-1,1180 aralığını takip edeceğim.

Yıl bitmeden 1,13’lü seviyeleri test edebilir.

Ons altın (xau/usd);

Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında beklediğim 2 bin 616 dolar seviyesi test edildi.

Hatta 2 bin 625 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 2 bin 622 dolar seviyesinden tamamladı.

Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini beklerim.

Ons altın (xau/usd);

Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında beklediğim 2 bin 616 dolar seviyesi test edildi.

Hatta 2 bin 625 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 2 bin 622 dolar seviyesinden tamamladı.

Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini beklerim.

Hedef 3 bin dolar.

Teknik olarak kâr satışlarının yaşanması gerek.

Ondan sebep kısa vadede 2 bin 575 seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim.

Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli.

Bu yılı 3 bin- 3 bin 500 lira aralığında tamamlayacağımız için her düşüşü alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Satış için daha erken olduğunu söyleyebilirim.

Ons gümüş (xag/usd);

31,17 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Geçen hafta 32,00 dolar direncini takip edeceğimi yazmıştım.

31,43 dolar seviyesinden döndü.

Kısa vade için 30-32 dolar aralığını takip edeceğim.

Orta ve uzun vade için yükseliş beklentim devam ediyor.

Rasyo, gümüşü pozitif yönde destekleyebilir.

Gram gümüş, 34,49 liraya yükseldikten sonra haftayı 34,21 lira seviyesinden tamamladı.

Kısa vadeli kâr satışlarından sonra yıl sonuyla alakalı 37 lira öngörüm devam ediyor.

Ons tarafta ise 37 dolar.

Bitcoin (BTC);

62 bin 692 dolar seviyesinde.

57-63 bin dolar aralığını takip edeceğim.

57 bin dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak göreceğim.

İyi haftalar dilerim…