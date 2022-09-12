Altını olanlar dikkat! İslam Memiş altın için rakam verdi, doların düşeceği tarihi duyurdu

Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 75 baz puan artırması piyasaları salladı. Borsa İstanbul rekorla, gram altın, dolar ve Euro haftayı yükselişlerle kapattı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü ve sonrasındaki süreç Sterlin'de bir miktar kayıplara neden oldu. Finans analisti İslam Memiş, dolar fiyatına dikkat çekerek “Gram altın pozitif ayrışıyor” dedi. Memiş, ayrıca Eylül için tahminlerini paylaştı.

Eylül ayıyla birlikte piyasalarda başlayan hareketlilik devam ediyor. Avrupa Merkez Bankasının 75 baz puanlık faiz artırma kararı piyasaların adeta başını döndürdü. Önümüzdeki haftalarda Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile Türkiye Merkez Bankası da (TCMB) art arta politika faizini belirleyecek olması piyasaları biraz tedirgin ediyor. Öte yandan haftayı rekor üstüne rekor kırarak kapayan Borsa İstanbul, hem yurt içi hem de yabancı yatırımcının ilgi odağında olmaya devam ediyor. Ayrıca dolar, Euro ve gram altında da artış sğrğyor. Öte ayndan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi ve sonrasındaki süreç Sterlin'de bir miktar kayıplara neden oldu. Merkez Bankalarının faiz kararlarına kilitlenen piyasada “Gram altın alalım mı satalım mı?”, “Dolar kaç lira olacak?” soruları vatandaşın gündeminde.

TGRT Haber'de piyasaları yorumlayan finans analisti İslam Memiş, gram altın için yıl sonu hedefinin halen geçerli olduğunu belirterek tüm emtiaların yükselişe geçtiğine dikkat çekti. Memiş dolar için Eylül sonunda düşüş beklediğinin de altını çizdi.

Doların düşüşü için bu ayı işaret etti

Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, şunları söyledi:

“Borsa 3.500 seviyesini aştı ve rekor üstüne rekor kırıyor. Açıkçası sistemin desteklediği bir borsa var. Ayrıca farklı ödeme araçlarının getirisi olmadığı için yatırımcı borsaya yöneldi. Geçen yıl da bu senaryoyu gördük. Seçim sürecinde olduğu için borsanın desteklendiğini düşünüyorum. Yükselişlerin soluksuz devam edişi biraz risk oluşturuyor. Sağlıklı bir şekilde yükselebilmesi için 3.000 puan seviyesi civarında teknik olarak düzeltmeye ihtiyaç var. Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir. 18.30 TL seviyesinde bir dolar kuru var, öte yandan 3.500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende. Yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli. Ekonomi yönetimi borsayı destekliyor.”

1400 lira tahmini

Gram altının geçtiğimiz günlerde 1.000 lira altına düşmesine rağmen yeninden yükselişe geçmesini değerlendiren Memiş, pozitif yükselişin devam ettiğini söyledi. “Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor” diyen Memiş, dolar/TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda ancak gram altında 1.000 liranın altının konuşulabileceğini söyledi.