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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü banka şok eden tahmini yaptı: Altın çakılacak
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü banka şok eden tahmini yaptı: Altın çakılacak

Fransız yatırım bankası Societe Generale, altının ons fiyatının 2100 dolar çıkıp devamında 1800 dolara düşeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 11:06:00 -
Altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü banka şok eden tahmini yaptı: Altın çakılacak

Yatırımcılar altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Fransız yatırım bankası Societe Generale’deki (SocGen) emtia analistlerinden kritik bir açıklama geldi. Banka son yayımladığı emtia görünümünde altın fiyatları tahminlerini yükselttiler. Ons altının 2022’nin üçüncü çeyreğine kadar ortalama 2 bin 100 dolar civarında olacağını ifade eden analistler bununla birlikte, yılın ikinci çeyreğine kadar 1.800 dolara kadar gerileme olabileceğini belirtiyorlar.

Bununla birlikte SocGen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan jeopolitik belirsizliğin altının güvenli liman cazibesini desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Son olarak, Fransız bankası artan hisse senedi piyasası oynaklığının altın fiyatını yıl boyunca daha da yükselteceğini öngörüyor. Ancak analistler, daha yüksek altın fiyatlarının uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını kaydediyor. Banka, enflasyon baskılarının soğuması ve jeopolitik gerilimlerin hafiflemeye başlamasıyla, altın fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar 1.600 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

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Yorumlar

Huseyn Ciftci

yalan ayrıca çakılsa ne olacak sanki? altın yine senin elinde.

şeyh şamil

bi uçacak bir çakacak deyip milleti madara ediyorsunuz. altının çıkıp inmesi spekülasyondan başka bir şey değil. inip çıkan yalancı dijital altın hesapları. reel altın hiç bir zaman değer kaybetmez.
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