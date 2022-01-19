Altını olanlar dikkat! Doların çökeceğini bilen İslam Memiş duyurdu: Bu olursa altın 720 liraya düşecek

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları sabahın ilk saatleri ile merak ediliyor. Vatandaşlar "19 Ocak bugün gram altın fiyatları ne kadar? Düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ons altın fiyatı Fed baskısı altında 25 Ocak’a kilitlenirken, gram altın ise Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararına odaklandı. Altın gram fiyatı için iki önemli senaryoyu paylaşan İslam Memiş kritik seviyelere ilişkin yatırımcıya tüyo verdi.

Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için baskılanma ve düşüş öngördüğünü ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “1790 dolar altındaki kapanışlar önce 1765 ve devamında 1725 dolar seviyesini işaret ediyor. Ama yılın ilk çeyreği ile alakalı öngördüğüm bu düşüşler orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir. Enflasyon ile alalı beklentiler fiyatlanmamışken ve 6 aydır baskılanan ons altını konuşuyoruz. Bu yüzden mutlaka yukarı yönlü tepkiler de verecektir. Ons altında sadece ABD belirleyici olmayacak. Jeopolitik riskler de ons altın üzerinde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Ama orta ve uzun vadede hızlı yükselme bekliyorum" dedi.

Kırılma tarihi

Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, “Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00’da Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirirse dolardan güç toplayan gram altın yeniden 820 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir. Ancak pas geçmesi durumunda da 750, devamında 720 lira seviyelerinin görülme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum" ifadelerini kullandı.