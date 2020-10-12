Altını olanlar dikkat: Bunu söylemek mümkün

Güvenli liman altın yeni haftaya yükselişle başladı. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişimi nasıl yorumluyor?

ÜNLÜ & Co/DAHA, yaptığı açıklamada, ons altının direncini test ettiğini, henüz somut bir adım atılmamış olsa da ABD’de teşvik paketi beklentilerinin güçlü kalmaya devam etmesinin dolar üzerinde baskı oluştururken değerli metallerin ise güç kazanmasını kolaylaştırdığını belirtti.

"Bu durumda ilk hedefin 1935 dolar seviyesi olacağını söylemek mümkün"

ÜNLÜ & Co/DAHA, açıklamasının devamında, "Bu kapsamda ons altının 1930 doların üzerini test ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli teknik görünüm açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz 1920 doların üzerinde kalınması durumunda daha yüksek seviyelere kapı açılacağını düşünüyoruz. Öyle ki son yükselişle birlikte Ağustos ayından bu yana devam eden aşağı yönlü trend kırılmış durumda. Bu durumda ilk hedefin 1935 dolar seviyesi olacağını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Gedik Forex ise hazırladığı raporda, küresel piyasalarda, ons altının 1900 dolar seviyesinin üzerinde seyrettiğini, ABD'de teşvik paketine dair beklentilerin piyasalarda iyimserlik oluştururken, öte taraftan ABD Başkanlık seçimlerine doğru, anketlerde Joe Biden'ın önde olmasının da piyasaları bir taraftan endişelendirdiğini bildirdi.

Gedik Forex, raporunda "Teşvik paketi ve Trump'tan gelecek olası açıklamalar piyasaların gündeminde olabilir. Ons altın için 1938$ - 1949$ ve 1960$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1922$ - 1913$ - 1902$ destek noktaları olarak izlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahlatcı yatırım ise, hazırladığı altın analizinde "Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de gerçekleşen başkan yardımcısı adaylarının münazarasının ardından, dikkatlerin beklentilerin altında açıklanan ABD işsizlik başvuruları verisi ve tekrar olası teşvik paketlerine odaklanması değerli metalde yukarı yönlü hareketlere neden olmuştu. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1930 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1923, 1916 ve 1908 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1936, 1943 ve 1950 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir." ifadelerine yer verdi.