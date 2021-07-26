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Ekonomi Altını olanlar dikkat! 'Bu açıdan önemli' iddiası
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Bu açıdan önemli' iddiası

Değerli metal altında gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilirken, IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 19:08:00 -
Altını olanlar dikkat! 'Bu açıdan önemli' iddiası

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yatırımcıların odağındayken, IKON Menkul, değerli metal altın ile ilgili iddialarını paylaştı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, yaptığı açıklamada şu iddialara yer verdi:

"Gün içerisinde 1810 ve düşen trend çizgisi bölgesine kadar yükselen Ons Altın bu bölgeden yaşanan satışlarla kazançlarının büyük kısmını geri verdi. 1802 destek bölgesini test eden değerli maden bu bölge altına gerilemesi halinde 1792 bandı önemli bir destek bölgesi olarak önümüzde duruyor. Bu bölge daha önceden yukarı yönlü tepkilerin yaşandığı bölge olması açısından önemli."

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