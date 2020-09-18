Altını olanlar dikkat!

Yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki yükseliş ile Fed’in politika toplantısından çıkan sonuçlara odaklanması, fiyatlara ilişkin katalizör beklemesi ile birlikte altın fiyatları; doların da sakin seyir izlediği sırada kazancını ikinci haftaya taşıma yoluna girdi. Peki altın fiyatları artmaya devam edecek mi? Altın fiyatları ne olacak?

Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu; büyük merkez bankalarının açıklamalarından çıkan sonuçlar hakkında konuştu.

Sandu, altını son rekor seviyelerinin biraz daha üstüne taşıyabilecek yepyeni faktörlerin bulunmamasından kaynaklı olarak, altın fiyatlarının konsolide olması ve kısa vadede bu seviyelerde dalgalanma beklendiğini belirtti.

Altın fiyatları neden artıyor?

Singapur’da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan ise; altın fiyatları ile ilgili yaşanan yükselişin, risk beklentileri hususunda değişikliğe ilişkin gelişme yaşanmamasından kaynaklı olarak büyük oranda dolardaki hareketlerden kaynaklandığı şeklinde değerlendirme yaptı.

"Altın fiyatlarında yeni bir canlanmaya neden olabilir"

Fed’in ek destek hakkında varlık alımlarının artırılması ya da sözlü yönlendirme konusunda işaret vermediğini belirten Pan; faizlerin uzun bir süre düşük tutulacağı ile ilgili görüşün daha da sağlamlaştığını, bu durumun da doları biraz daha baskı altında tuttuğunu söyledi. Pan, ileriye dönük bir projeksiyonda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları hususunda yeni bir canlanmaya neden olabileceğini söyledi.