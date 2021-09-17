Altını olanlar aman dikkat! Beste Uyanık 'Lütfen! Bunu yapmayın' diyerek uyardı

Altın fiyatları haftanın kapanış gününde 485 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1750 seviyelerinde duruyor.

Ekonomist Beste Uyanık, altını olanların beklemesi ve panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Beste Uyanık, Youtube kanalı üzerinden yaptığu değerlendirmede, "'1815’lere filan inanmayın. Kripto ve diğer emtialar arasında ezilen altının tekrardan yükselmesini sağlayacaklar diye' söylemiştik. Neden bu kadar düştü? derseniz.... Zaten beklenti bu yöndeydi. 1690 seviyelerine de düşerse şaşırmayın. Gram altıncılar için bir tarafta ons altın düşerse dolar yükseliyor. Dolar bir şekilde kendinde yer arayışında. FED toplantısına kadar sakin olun. Altıncılar için bekleme zamanı. Lütfen satıp kriptoya girmeye kalkmayın. Bu kış biraz daha zor geçecek" ifadelerini kullandı.