Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Bu senaryo gerçekleşirse...'

Altın fiyatları, ons tarafında Fed öncesi 1742 dolar seviyesine kadar gevşerken, gram altın fiyatları 485 liranın üzerinde sıkışık bant hareketini devam ettiriyor. Ons altın teknik olarak 7 Ağustos 2020 tarihinde gördüğü 2075 dolar seviyesinden sonra düşüş trendi içerisine girdi. Gram altın fiyatları ise 540 lira olan tarihi zirvesinden yaklaşık 55 TL uzakta yer alıyor. Doların önemli para birimleri karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi ise analistlerin dikkat çektiği 93 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı Fed'den gelecek mesajlarla belli olacak.

Altın yılın genelinde baskı altında zayıf seyir izledi

2021 yılına 1900 dolar bandından giriş yapan ons altın, yılın genelinde baskı altında zayıf seyir izledi. Küresel piyasalarda enflasyon endişelerinden beslenen ons, sadece 1 kere 1900 dolar bandını aşabildi. Burada kalıcılık sağlayamayan ons, pandemi sürecinde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüş sinyallerinin gelmesiyle beraber zayıfladı. Fed öncesi 1742 dolar bandına kadar çekilen ons altın için 2021 yılı başı dikkate alındığında kayıp yüzde 8'in üzerinde oluştu.

Sabah'ın haberine göre; seneye 454 lira bandından giriş yapan gram altın fiyatları ise bir dönem 394 lira seviyesine gerileyerek alıcısına alım fırsatı verdi. Bu seviyenin ardından yönünü yukarı çeviren gram altın, Haziran başında 538 lirayı görerek 2020'de gördüğü 540 lira tarihi zirvesine yakınsadı. Bu noktadan sonra yaz aylarını zayıf geçiren gram, 480-490 lira bandına sıkıştı. Yılbaşı dikkate alındığından gram altındaki prim yüzde 6 olarak göze çarptı.

Piyasaların gözü FED'de olacak

Fed'in FOMC toplantısı 21 Eylül'de başlayacakken, 22 Eylül saat 21:00'de faiz kararı duyurulacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmezken, özellikle faiz karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönemin para politikasına dair sinyaller aranacak.

Bu mesajlara dikkat!

Fed hali hazırda her ay 120 milyar dolardan az olmamak koşuluyla varlık alımı yaparak piyasaları fonluyor. Fed Başkanı Powell son yaptığı konuşmada, ekonomide işlerin beklendiği gibi gitmesi durumunda bu yıl varlık alımlarında bir azaltılma gidileceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Powell'ın varlık alımlarıyla ilgili verdiği mesajlar dikkate alındığında, Fed karar alırken tarım dışı istihdam ve enflasyon olmak üzere 2 veriyi gündeme alarak karar alacak.

Kafa karıştıran veriler

ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 5,3 düzeyinde arttı. Böylece enflasyon yüzde 5 üzerindeki yüksek seyrini korusa da üst üste beklentilerden fazla artışına son vermiş oldu. Bu durum Fed'in acil olarak varlık alımlarından bir düzenleme durumu konusunda kafa karıştıran birinci unsur oldu. İkinci unsur ise istihdam verisi oldu. Toparlanmanın en önemli belirteçlerinden tarım dışı istihdam verisi 720 bin artış beklenirken beklentilerin oldukça altında kalarak 235 bin düzeyinde gerçekleşti.

Enflasyon verisi, 'Enflasyon gerçekten geçici olur mu' sorusunu gündeme taşırken, beklentilerin altında kalan istihdam verisi de ekonominin desteğe ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlandı.

Bu senaryo gerçekleşirse...

Bir kısım ekonomist, varyantların getirdiği endişelerin ekonomiler üzerindeki etkilerinin sürdüğünü ve istihdam verisindeki düşüşün bunu yansıttığını belirterek, Fed'in Eylül ayındaki toplantısında güvercin mesajlarını sürdürerek varlık alım azaltım sürecini bu toplantıda açıklamayacağını ve öteleyeceğini söyledi. Bu senaryo gerçekleşirse yüksek enflasyon ve yüksek likiditenin süreceği beklentisinin ons altın fiyatları için destekleyici olması bekleniyor. Ons altındaki muhtemel yükseliş gram altın için de destekleyici olabilir.

Diğer bir görüşte Fed'in enflasyon riskine karşı artık adım atacağı yönünde oldu. Buna göre bu toplantıda Fed varlık alım programında değişikliği duyurabilir. Ancak varlık alımlarındaki azalım sürecinin kademeli ve düşük hızda olması bekleniyor.

Fed'in faiz kararının ardından yurt için Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek en önemli unsur olarak dikkat çekiyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk primi alanında iyileşme aralığı olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulunarak enflasyonun son çeyrekte düşüş eğilimine girmesinin beklendiğini açıkladı.

Döviz rezervleri 33 milyar dolar arttı

Diğer yandan Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri 10 Eylül haftasında 944 milyon dolar artarak 120 milyar bandını aştı. Son altı 6 dikkate alındığından döviz rezervleri böylece 33 milyar dolar artış kaydetmiş oldu.

Merkez Bankası, geniş veri setiyle karar alırken önce Fed'in açıklamalarını takip edecek ardından faiz kararını açıklayacak. Özellikle faiz karar metnindeki açıklamalar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındıracak.

Dolar endeksi FED ile hareket ediyor

Doların önemli para birimleri karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi 93 seviyesinin üzerine konumlandı. Endeks Mayıs ayının sonunda 89'lu seivyelerde dip yapmasının ardından Fed'in olası varlık alımlarında azaltım sürecinin gelebileceği beklentisi ile 93 seviyesine yükseldi. Varlık alımlarının azaltımı sürecinin başlaması dolar endeksinde güçlenmeyi, sürecin ötelenmesi ise zayıflamayı işaret ediyor.