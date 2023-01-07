Altını olan olmayanlara haber etsin! Dünyaca ünlü kuruluş duyurdu: Uyarıyoruz, geliyor

2023 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın yurt içinde de rekor seviyelere yükselerek bin 115 seviyesini gördü. ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi gerilerken Fed tutanaklarındaki sıkı para politikasının değişmeyeceğine dair mesajlarla altın geri çekilmeye devam etti. Diğer yandan gelecek yıl yaşanması beklenen ekonomik gelişmelere paralel olarak altının yükselmesi bekleniyor.

Fed tutanaklarında faiz artışlarına devam edileceği sinyalinin verilmesinin ardından dolar endeksi değer kazanarak 104’ten 105’e kadar çıktı. Doların güçlenmesiyle altında bir düşüş gözlendi. Öte yandan enflasyon ve resesyon endişeleri arasında ABD ekonomisinden gelen karışık sinyaller fiyat oynaklıklarına neden olmaya devam ediyor. Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a indi, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

Ekonomim’den Evrim Küçük’ün haberine göre, değerli madende yükseliş bir miktar momentum kaybetse de seviye olarak önemli gözüken 1.850 seviyesinin üzerinde hareketlerin yaşanması alım isteğinin sürdüğüne işaret ediyor. Söz konusu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda da değerli madenin önce 1.863, ardından 1.879 ve 1.883 dolar direncini kırmaya yönelik hamleleri izlenebilir.

"Uyarıyoruz"

Dünyaca ünlü Amerikalı finans şirketi Well Fargo 2023 yılı için altında iddialı tahminde bulunuyor. Kuruluşun yorumunda “Doların 2022'de 20 yılın zirvesine yükselmesi altın için en negatif gelişmeydi. Fakat 2023'te dolarda yataylaşma ve ardından gelecek düşüşün altında üzerindeki baskıyı hafifleteceğini umuyoruz. 2023 yılı hedef fiyat aralığımız 1.900 ila 2.000 dolar. Çünkü altında aşırı satış vardı. Yine de yatırımcıyı daha iyi bir fiyat hareketi gösterene kadar altın konusunda fazla agresif olmamaları konusunda uyarıyoruz” diyor.