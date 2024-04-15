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Ekonomi Altını olan heyecandan yerinde duramayacak! Rekor tahmin geldi
Ekonomi

Altını olan heyecandan yerinde duramayacak! Rekor tahmin geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 14:04:00 -
Altını olan heyecandan yerinde duramayacak! Rekor tahmin geldi

Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, altın için çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Öngel, ons altının 2 bin 700 dolara yükseleceğini belirtti.

İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları sonrası devam eden gerginliğin piyasalara etkisini Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel yorumladı.

“İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları, küresel borsalarda satış dalgasını tetiklerken altın ve petrol fiyatlarında da önemli dalgalanmalara sebep oldu” şeklinde konuşan Öngel, “Yıl sonu altının ons fiyatı 2 bin 700 dolar seviyelerini görebilir” ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle hareketlendi. Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, bölgede yaşananların piyasalara etkilerini değerlendirdi. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının beklenen bir unsur olmasına rağmen özellikle küresel borsalarda satış dalgasını tetiklediğini belirten Öngel, BIST üzerinde de benzer bir etkinin öngörülebilir olduğunu ifade etti.

“Altın yatırımcısını 2024 yılında mutlu edecek”

“İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları, küresel borsalarda satış dalgasını tetiklerken altın ve petrol fiyatlarında da önemli dalgalanmalara sebep oldu” ifadelerini kullanan Öngel, şöyle konuştu:

“Altının güvenli liman olma özelliği sebebi ile zaten yüksek olan talebin artması ile birlikte ons başına 2 bin 400 dolara kadar yükseliş gözlemlenirken, mevcutta 2 bin 355 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bu arada en büyük yatırım bankası holdinglerinden olan Goldman Sachs'ta yıl sonu altın fiyatı tahminini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar/ons seviyesine yükseltti.”
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Jeopolitik risklerin varlığını koruması altın yatırımcısını 2024 yılında mutlu edeceğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, “Petrol tarafında ise 90 dolar/varil seviyelerinin test edildiği bir ortamda İsrail'in muhtemel bir karşı saldırısı durumunda 100 dolar seviyelerinin görülmesi ve bu durumun küresel enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı oluşturması kaçınılmaz gözüküyor” dedi.

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