Altını, doları olanlar dikkat: Altın, dolar bugün ne kadar? 3 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Elinde altın olanlar ve altın yatırım yapmak isteyenler günlük olarak analizlerle altın fiyatlarını takip ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı ve yatırımcısını hiç üzmeyen altında 2023 yıl sonu ile birlikte kritik döneme girildi. İşte 3 Aralık 2023 altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yıl sonu gelmesi ile birlikte hareketlilik yaşanıyor. Altın gram fiyatları hafta boyunca ons tarafından bulduğu destekle 1900 TL psikolojik direncini kırarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftanın son işlem gününde psikolojik eşiğinin altına gerileyen gram altın fiyatları sonrası altın yatırımcısı piyasadaki son durumlara odaklandı.

Altın fiyatları ve piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan uzman isim, "1900-2000 TL fiyat aralığında gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Ancak ons altın nedenli yıl sonuna kadar tekrar altın gram fiyatı 1900 lira seviyesinin altına sarkacak." İfadelerini kullandı. Butün yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların en güvenilir adresi olan altın hala en güvenilir yatırım aracı olarak görünüyor...

İşte 3 Aralık 2023 altın fiyatları...

3 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Aralık Pazar 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

Güncel altın fiyatları: (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 28,87 (Alış) - 28,92 (Satış)

EURO: 31,44 (Alış) - 31,49 (Satış)

STERLİN: 36,61 (Alış) - 36,80 (Satış)

1 DOLAR = 28,92 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.923,79₺

Gram altın satış: 1.924,11₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.132,00₺

Çeyrek altın satış: 3.180,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.275,00₺

Yarım altın satış: 6.353,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.512,00₺

Tam altın satış: 12.654,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.008,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.205,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.839,00₺

Ata altın satış: 12.987,00₺