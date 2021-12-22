Konya’da kar yağışı günlerdir etkili oluyor. Öğrenciler ise bu sebeple yaşadıkları ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Konya’da yarın okullar tatil mi?

Altınekin yarın okullar tatil mi 23 Aralık Perşembe | Konya Altınekin yarın okul var mı?

Hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Altınekin ilçelerinde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Altınekin’de yarın kar yağışı beklenmiyor. Okulların 23 Aralık Perşembe günü tatil olup olmayacağına ilişkin ise şimdilik bir açıklama yapılmadı.