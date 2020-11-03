Altından yeni rekor!
Yükselişine devam eden altın bugün de rekor tazeledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altının gramı şu an 515 liraya çıktı.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 515 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.895 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
ONS altında 1900 dolar direnç konumunda
Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.