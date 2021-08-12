Altındağ'daki provokasyonda evi yağmalanan Cavit Etleç konuştu: Hanım evde olsaydı felç olurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin ev ve iş yerlerine saldıranlar, senelerdir mültecilere yaptığı yardımlarla bilinen 69 yaşındaki Cavit Etleç'in evini de hedef aldı. Olayların patlak vermesinin ardından oğlunun evine sığınan Etleç, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Eşinin şeker hastası olduğunu ifade eden Etleç, "Eğer hanım evde olsaydı Allah korusun felç olurdu." dedi.

Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Olayla hiçbir ilgisi olmayan yabancı uyruklu kişilerin evleri taşlandı, iş yerleri yağmalandı ve araçlarına zarar verildi.

Mültecilere yardım eden Etleç ailesi de hedef alındı

Saldırganlar, Ulubey Mahallesinde yaşayan ve senelerdir mültecilere yardım eden Cavit Etleç ve eşi Hafize Etleç'in evini de hedef aldı.

Olayların başlamasının ardından eşini de alıp evinden uzaklaşan Cavit Etleç, iki televizyon ile değerli mücevherlerinin çalındığını söyledi.

Etleç, "Saat 8 buçuk gibi evden çıkmak zorunda kaldım çünkü ortalığı dağıtıyorlardı. Benim hanım şeker hastası, şekeri de çok yüksek. Bizim eve de bir saldırı olursa benim hanım komaya girer diye evden çıkmak zorunda kaldım. Hanımı aldım oğlanların yanına gittim, o gece orada kaldım. Gece 02.30 gibi telefon geldi evi yağmalıyorlar diye. Yapacak bir şey yok, o grupların önüne çıkamazsın. Sabah eve uğradığımda evi yağmalamışlar, talan etmişler. Bir çok şeyi de alıp götürmüşler. Ben saldırganlarla karşılaşmadım. Eğer hanım evde olsaydı Allah korusun felç olurdu." ifadelerini kullandı.

"Allah ülkemizden bu fitneyi kaldırsın"

Etleç, sözlerinin devamında "Hepimiz vatandaş olarak Allah'a dua edeceğiz. Allah ülkemizden bu musibeti bu fitneyi kaldırsın." dedi.