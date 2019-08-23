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Altındağ’da metruk seferberliği

Altındağ Belediyesi; kamusal alan, parklar ve imar yolları üzerinde kalan 15 mahalledeki 90 metruk yapıyı yıkarak ilçeye yönelik yatırımların önünü açıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:50
Altındağ’da metruk seferberliği

Altındağ Belediyesi; kamusal alan, parklar ve imar yolları üzerinde kalan 15 mahalledeki 90 metruk yapıyı yıkarak ilçeye yönelik yatırımların önünü açıyor.


Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için; imar yolu,yeşil alanlar ve kamusal alanlar üzerinde kalan metruk gecekonduları tek tek yıkıyor. Altındağ Belediyesi son 4 ay içerisinde 15 mahallede toplam 90 metruk binayı yıktı.Çarpık kentleşmenin önüne istediklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yasal süreçleri tamamlanan ve halk sağlığını tehdit eden metruk binaların yıkımının devam edeceğini belirtti. Gerçekleşen metruk yıkımları ile Altındağ’da planlı bir şehirleşmenin de önünü açan ekipler, açılan yeni imar yollarıyla birlikte yatırımcıların bölgeye gelmesini de teşvik ediyor.



“Modern bir Altındağ inşa ediyoruz”


Altındağ’ın farklı noktalarında moloz temizleme ve imarlı yol açım çalışmalarının devam ettiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Mahallerimizi molozdan ve metruk binalardan temizliyoruz. Kentsel dönüşüm noktalarında yol açım çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Altındağ’da; parkları, okulları ve spor alanları bulunan modern mahalleler inşa etmek istiyoruz. Bu amaca yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizce yıkılan metruk yapılar çoğunlukla imarlı yollar ve kamusal araziler üzerinde bulunuyordu. Gerçekleştirdiğimiz metruk temizliği ile birlikte, Altındağ’daki yeni yatırımların da önünü açıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:50
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