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Altındağ’a 2 yüzme havuzu

Altındağ’ı spor alanında zirveye taşıyacak 2 yeni yüzme havuzu için düğmeye basıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:35:19 -
Altındağ’a 2 yüzme havuzu

Altındağ’ı spor alanında zirveye taşıyacak 2 yeni yüzme havuzu için düğmeye basıldı.


Altındağ’da spor atağa kalkıyor. Altındağ Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının da destekleriyle Battalgazi ve Başpınar mahallelerine 2 yeni yüzme havuzu kazandıracak. Altındağ’ın her mahallesinde, dev spor yatırımlarını hayata geçireceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da sporu atağa kaldıracak, Altındağ’da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz demiştik. Bu sözümüzü de tutuyoruz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken adımları bir bir atıyoruz. Altındağ’ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah” dedi.



“Tüm mahallelerimiz faydalanacak”


Yapılacak yatırımların Altındağ’ın tüm mahallelerinin faydalanacağı şekilde dağılımının yapıldığını, Altındağ’ın tüm çocuklarının bu hizmetten faydalanabileceğini vurgulayan Başkan Balcı “Ayrım gözetmeksizin, Altındağ’ın her mahallesinin faydalanacağı şekilde yer tespiti yaptık. Tesislerin yapılacağı noktaları buna göre belirledik, dağılım yaparken çok özenli davrandık. Altındağ’ın her noktası bizim için çok önemli, her karış toprağı çok değerli” ifadelerini kullandı.

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