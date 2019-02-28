Altındağ Belediyesi'nden rekor açılış

ADEM ŞAHİN- Karapürçek Köroğlu Parkı’nda gerçekleşen açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üç dönemdir Altındağ’a hizmet eden bu dönemde ise Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiğimiz Veysel Tiryaki kardeşime emekleri ve gayretleri için şahsım, tüm Altındağlılar ve partim adına özellikle teşekkür ediyorum” sözleri ile Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’yi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Altındağ, sadece tarih ve kültürün değil TBMM’ye ev sahipliği yapmasıyla da aynı zamanda milli iradenin de merkezidir. Altındağ, Ankara’nın bağrındaki Anadolu’dur” ifadelerini kullandı. Altındağ Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ise, “Bir şehre gönül gözüyle bakanlar, şehrin ruhunu, tarihini, medeniyetini, kültürünü görürler. Biz de 15 yıl boyunca Altındağ’a gönül gözümüzle baktık. Bir zamanlar çarpık kentleşme ve büyük sorunlarla boğuşan Altındağ, bugün Türkiye’de kültürel varlıklarına sahip çıkan, turizm zenginlikleri ile dikkat çeken, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir Altındağ’a dönüştü. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile sadece Ankara’da değil, tüm Türkiye’de Altındağ’ın adını duyurduk. Altındağlıların duaları sayesinde çok güzel işler başardık. Artık yeni hayaller ile Yenimahalle’de çok daha büyük projelere imza atacağız” diye konuştu.

ALTINKÖY BİR TÜRKİYE PROJESİDİR

Veysel Tiryaki projelerle ilgli şu bilgileri verdi: “Bu tarihi ilçeye, Altındağ’a bugüne kadar yüzlerce tesis kazandırdık. En değerli projelerimizden birisi Altınköy Açık Hava Müzesi. Özellikle şehirde yaşayan çocuklarımızın mutlaka Altınköy’ü görmesi gerektiğine inanıyorum. Altınköy’ün kendisi bir müze. Ancak içinde de farklı müzeler var. 100 yıllık çantı evlere sahip çıktık bu projeyle. Karadeniz’in orman köylerinde fırınlara odun olarak satılan bu evleri kamyonlarla Altınköy’e getirdik. Sadece bu bile, projenin büyüklüğünü göstermeye yeter. 100 yıl öncesinin köy hayatının yaşatıldığı bu değerli projemizin toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare. Binicilik tesisinin bulunduğu 350 dönümlük ikinci etabı yeni tamamlandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleir ile açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje benim için çok kıymetli. Altınköy bir Türkiye projesidir” dedi.

Hangi eserler öne çıkıyor?

112 tesisin içinde Altınköy Açık Hava Müzesi dışında, Hamamarkası’na inşa edilen 60 konağın bulunduğu Konut Projesi, 29 park, 5 Acil Sağlık Hizmet binası, iki Aile Sağlığı Merkezi, iki mahalle camisi, üç kapalı semt pazarı, Siteler çok katlı otopark, Zübeyde Hanım Polis Merkezi, Başkent Doğalgaz Hizmet Binası, Tapu Kadastro Müdürlüğü, iki mahalle kütüphanesi, Karapürçek Spor Merkezi, Battalgazi Kültür Merkezi, Hamamönü Millet Kırathanesi ve Hayvan Barınağı da bulunuyor.