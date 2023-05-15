Altında yükseliş! Uzman isimden ilk yorum, yeni tahmin: Kritik seviye ve altının o rakamı ne sıraladı! Kazanır

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına çok önemli flaş uyarılarda bulundu. Altın fiyatları için yeni tarihi gün yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalınca altının geleceği de çok merak ediliyor. Gram altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatları artacak mı? İşte tüm detaylar...

ONS ALTIN NE KADAR?

1 Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.017,60 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,33, son bir haftada %-0,17 oranında değişmiştir. Ons Altın, 04.05.2023 tarihinde $2.050,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 01.05.2023 tarihinde $1.982,52 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

TAM ALTIN NE KADAR?

1 Tam Altın fiyatı, anlık olarak 9.071,12 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %-6,23, son bir haftada %-0,11 oranında değişmiştir. Tam Altın, 13.05.2023 tarihinde 9.673,85 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 17.04.2023 tarihinde 8.616,68 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 4.549,47 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %-6,23, son bir haftada %-0,11 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 13.05.2023 tarihinde 4.851,76 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 17.04.2023 tarihinde 4.321,56 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1 Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 2.274,74 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %-6,23, son bir haftada %-0,11 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 13.05.2023 tarihinde 2.425,88 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 17.04.2023 tarihinde 2.160,78 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.275,56 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,65 oranında değişmiştir. Gram Altın, 04.05.2023 tarihinde 1.284,81 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 21.04.2023 tarihinde 1.237,73 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Para ve emtia piyasaları ABD’deki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırırken politika metninde ilave faiz artışına işaret eden ifade çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikası için veri odaklı olacaklarını söyledi. ABD’de son açıklanan ekonomik veriler piyasalarda yönü tayin etti.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

Geçen haftanın en önemli gelişmesi ise ABD enflasyon rakamlarıydı. Çarşamba günü açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları hareketlendi. ABD’de yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

Çarşamba günü 2034 dolardan açılan ons altın ABD enflasyon verisi sonrası kısa süre içerisinde 2048 dolara kadar yükseldi. Gün içi zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın 2030 dolardan kapandı. 1286 liraya kadar yükselen gram altın ise günü 1275 liradan tamamladı.

Perşembe ve cuma günleri düşüş gösteren ons altın 2000 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 1258 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Ons altın haftayı 2010 dolardan kapatırken, gram altın 1265 liradan tamamladı. Haftalık bazda ons altın ve gram altın fiyatı yüzde 0.3 oranında düşüş gösterdi.

Aylardır beklenen seçim dün gerçekleşti oyların sayımı sürüyor. Seçimden sonra altın fiyatlarında nasıl bir değişim olacağı merakla takip ediliyordu. 15 Mayıs seçim sonrası altında hızlı bir yükseliş var. Cumhuriyet altında 10 bin lira rakamı görülüyor. Gram altın 1270 lirayı aştı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş BTCHaber'de kaleme aldığı yazısında seçim sonrası için şunları kaleme aldı:

"Seçim sonrası piyasalarda yeni trend göreceğiz. 1.910-21,80 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Gram tarafı oldukça yüksek olduğundan o tarafta da sert düşüşler bekliyorum. Seçimin ikinci tura kalması, ikinci manipülasyon piyasasını göreceğiz."

Memiş, piyasada dalgalanmaların bir ya da iki hafta daha devam edebileceğinin altını çizerek, "Piyasalar seçim sonuçları gibi bekle gör diyor. Seçim sonuçları netlik kazanmadıkça piyasalardaki yön arayışı da netlik kazanmaz. Özellikle son bir haftadır serbest piyasada ve bankalarda ciddi bir dalgalanma vardı. Bu belirsizlikten kaynaklı seçim sonucunu tahmin edemeyen bir piyasa vardı.

Haftanın ilk işlem gününde temkinli ve gergin bekleyişin devam ettiğini gözlemliyoruz. 15 günlük sürede belirsiz ve dalgalı bir piyasa mutlaka olacaktır.

Özellikle her iki durumda piyasaların sert tepkisine neden olacağını söylemiştim. Şu anda fiyatların oturması 1-2 haftayı bulabilir" şeklinde yorumda bulundu.(vatan)

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